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Надаль был недоволен продолжительными стонами Сонего во время матча на Уимблдоне-2022

Надаль был недоволен продолжительными стонами Сонего во время матча на Уимблдоне-2022
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль был недоволен стонами итальянца Лоренцо Сонего во время матча третьего круга на Уимблдоне-2022.

При счёте 4:4 в третьем сете Надаль позвал Сонего к сетке и сказал ему, что он очень долго продолжает стонать после ударов. После этого разговора главный арбитр попросил итальянца перестать так делать.

«Не было никакой перчинки. От всего сердца говорю, что не хотел его сбивать. Я просто хотел ему кое-что сказать – и сделал это по-доброму.

Сейчас мне очень жаль, если я его сбил. Мы поговорили после матча, и потом я ещё с ним поговорю. Но никаких проблем у нас нет», – сказал Надаль в послематчевом интервью на корте.

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