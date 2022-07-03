Надаль извинился перед Сонего за свои действия во время матча на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль извинился перед итальянцем Лоренцо Сонего за инцидент во время матча третьего круга Уимблдона.
«Во-первых, я должен сказать, что был неправ. Так что извините за это. Моя ошибка в этом. Без проблем. Я признаю это. После этого всё, что было во время матча, я не хочу комментировать, потому что это то, о чём я говорил с ним в раздевалке, и оно остаётся там. Могу только сказать, что видел его лично. Я прошу прощения за то. Моей целью было вообще никогда не беспокоить его. Просто сказать одну вещь, которая беспокоила меня. Думаю, что между игроками есть какой-то кодекс. Да, у нас были некоторые проблемы там. Но это всё», — приводит слова Надаля Sports.yahoo.
Напомним, при счёте 4:4 в третьем сете Надаль позвал Сонего к сетке и сказал ему, что он очень долго продолжает стонать после ударов. После этого разговора главный арбитр попросил итальянца перестать так делать.
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