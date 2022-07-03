«Он невероятно прибавил». Надаль — о ван де Зандсхулпе перед матчем на Уимблдоне

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Ботиком ван де Зандсхулпом в четвёртом круге Уимблдона-2022.
«Он невероятно прибавил за последний год. На «Ролан Гаррос» была хорошая проверка, и я думаю, что здесь будет ещё сложнее. Он универсальный теннисист со множеством отличных качеств, и мне нужно и дальше играть так же: агрессивно и с правильной энергией. Посмотрим. Он сложный соперник, но мы в четвёртом круге. Так уже и должно быть.
Мне очень повезло, что в этом возрасте я всё ещё могу играть. 10 лет назад я и подумать об этом не мог. Так что просто хочу сказать всем спасибо за поддержку», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Напомним, в третьем круге «Ролан Гаррос» в этом году Надаль обыграл ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
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