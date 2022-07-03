Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 3 июля, в Лондоне состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2022, в котором сыграют третья ракетка мира, серб Новак Джокович и 104-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен.
Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте после игры Карлоса Алькараса с Янником Синнером и начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.
Джокович и ван Рейтховен никогда ранее друг с другом не играли. Отметим, что ван Рейтховен в первой половине июня выиграл дебютный турнир на уровне ATP в Хертогенбосхе, победив по пути 3-го, 2-го и 1-го сеяных — Тейлора Фритца, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Тим ван Рейтховен в четвёртом круге Уимблдона-2022
- 3 июля 2022
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