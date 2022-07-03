Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона

Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 3 июля, в Лондоне состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2022, в котором сыграют третья ракетка мира, серб Новак Джокович и 104-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен.

Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте после игры Карлоса Алькараса с Янником Синнером и начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

Джокович и ван Рейтховен никогда ранее друг с другом не играли. Отметим, что ван Рейтховен в первой половине июня выиграл дебютный турнир на уровне ATP в Хертогенбосхе, победив по пути 3-го, 2-го и 1-го сеяных — Тейлора Фритца, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Тим ван Рейтховен в четвёртом круге Уимблдона-2022

Кирьос прошёл Циципаса через истерики и провокации. Расклады и сетка Уимблдона Кирьос прошёл Циципаса через истерики и провокации. Расклады и сетка Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022