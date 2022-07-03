Тарпищев объяснил, почему прервалась серия Иги Свёнтек без поражений

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал прерванную 37-матчевую победную серию польской теннисистки Иги Свёнтек.



«Свёнтек, думаю, лидер женского тенниса на три-четыре года вперёд. Уровень её игры гораздо выше других теннисисток. Спад спадом, было понятно, что играть на таком высоком уровне невозможно, но я считаю, что поражение от Корне связано с игрой на травяном корте. Это совсем другая игра. Если на харде ты играешь в основном по точке удара от колена до пояса, то на траве при плоских ударах мяч чаще всего отскакивает ниже колена. Поэтому это совершенно другой подход к мячу, совершенно другая моторика по передвижению и, соответственно, техника игры на траве совершенно другая в отличие от других покрытий», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.