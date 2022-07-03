Теннисистка, у которой нашли допинг, оправдана. Запрещённое вещество могло быть в мясе
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С экс 60-й ракетки мира, турецкой теннисистки Каглы Буюкаксай сняли обвинения в употреблении допинга. Об этом сообщает журналист Мерт Эртунга у себя в «твиттере».
В пробе теннисистки с турнира в Клуж-Напоке (Румыния) в августе 2021-го был обнаружен анаболический агент рактопамин.
В ноябре лицензия теннисистки была приостановлена, затем её отстранили от профессионального спорта.
1 июля 2022 года было получено финальное решение апелляционной комиссии и дисквалификация Буюкаксай была отменена. Комиссия признала, что источником рактопамина могло быть мясо, которое Кагла употребляла в пищу. Рактопамин используется для подкормки мясных пород скота.
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