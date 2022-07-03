«Не могу поверить, что именно я прервала её серию». Корне — о победе над Свёнтек

37-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне высказалась о победе над лидером женского тура Игой Свёнтек на Уимблдоне-2022. Корне нанесла польке первое поражение с 16 февраля (6:4, 6:2).

«Я говорила себе, что в итоге кто-то должен прервать эту серию, так почему не я? Я подумала, что здесь у меня лучший шанс это сделать. Возможно, это её самое нелюбимое покрытие.

Я с самого начала верила в себя. Я немного раскованнее в роли тёмной лошадки. Думаю, что мне нечего терять, и именно тогда я опаснее всего. Мои удары свободнее, я лучше начинаю играть с задней линии. Не знаю, нет никаких помех в голове. Она сделала в этом году что-то нереальное, и я не могу поверить, что именно я прервала эту серию», — приводит слова Корне Tennis.com.

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