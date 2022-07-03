«Не могу поверить, что именно я прервала её серию». Корне — о победе над Свёнтек

37-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне высказалась о победе над лидером женского тура Игой Свёнтек на Уимблдоне-2022. Корне нанесла польке первое поражение с 16 февраля (6:4, 6:2).
«Я говорила себе, что в итоге кто-то должен прервать эту серию, так почему не я? Я подумала, что здесь у меня лучший шанс это сделать. Возможно, это её самое нелюбимое покрытие.
Я с самого начала верила в себя. Я немного раскованнее в роли тёмной лошадки. Думаю, что мне нечего терять, и именно тогда я опаснее всего. Мои удары свободнее, я лучше начинаю играть с задней линии. Не знаю, нет никаких помех в голове. Она сделала в этом году что-то нереальное, и я не могу поверить, что именно я прервала эту серию», — приводит слова Корне Tennis.com.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
- 3 июля 2022
-
13:05
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:19
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
04:55
-
03:16
-
02:31
-
01:44
-
00:10
- 2 июля 2022
-
23:42
-
23:16
-
22:55
-
22:48
-
21:29
-
21:11
-
21:01
-
20:18
-
19:59
-
19:36
-
19:33
-
18:24
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:23
-
17:02
-
16:52
-
16:14
-
15:56
-
15:36
-
14:00