Александр Зверев приступил к тренировкам после травмы

Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в социальной сети выложил фотографии из тренажёрного зала.

«Мой вариант сезона на травяных кортах в этом году», – написал теннисист под публикацией с фотографиями из зала.

Напомним, 7 июня Зверев перенёс операцию после тяжёлой травмы, полученной из-за падения в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022 в матче с испанцем Рафаэлем Надалем. Александр порвал три боковые связки.



Ранее немецкий теннисист скептически оценил шансы на участие в US Open. Он заявил, что отправится в США лишь в том случае, если будет полностью готов физически.

Также Зверев сравнивал полученную травму с выстрелом в ногу.

Открытый чемпионат США (US Open) пройдёт с 29 августа по 11 сентября.