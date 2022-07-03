Александр Зверев приступил к тренировкам после травмы
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Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в социальной сети выложил фотографии из тренажёрного зала.
«Мой вариант сезона на травяных кортах в этом году», – написал теннисист под публикацией с фотографиями из зала.
Напомним, 7 июня Зверев перенёс операцию после тяжёлой травмы, полученной из-за падения в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022 в матче с испанцем Рафаэлем Надалем. Александр порвал три боковые связки.
Ранее немецкий теннисист скептически оценил шансы на участие в US Open. Он заявил, что отправится в США лишь в том случае, если будет полностью готов физически.
Также Зверев сравнивал полученную травму с выстрелом в ногу.
Открытый чемпионат США (US Open) пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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