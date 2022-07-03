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23-летняя Мари Боузкова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона-2022

23-летняя Мари Боузкова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона-2022
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66-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга 23-летняя Боузкова обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (55-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

За два сета Боузкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Гарсии две подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Уимблдона-2022 Мари Боузкова встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Онс Жабер (Тунис).

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 13:10 МСК
Мари Боузкова
66
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Каролин Гарсия
55
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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