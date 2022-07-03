23-летняя Мари Боузкова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона-2022

66-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга 23-летняя Боузкова обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (55-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

За два сета Боузкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Гарсии две подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Уимблдона-2022 Мари Боузкова встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Онс Жабер (Тунис).

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.