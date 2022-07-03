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Федерер приехал на Уимблдон для участие в церемонии к 100-летию Центрального корта

Федерер приехал на Уимблдон для участие в церемонии к 100-летию Центрального корта
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер приехал на Уимблдон. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в «Твиттере», опубликовавший фотографию прибывшего спортсмена.

Сообщалось, что теннисист должен принять участие в церемонии, посвящённой 100-летию Центрального корта. Она состоится сегодня, 3 июля, в 15:30 мск.

Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон.

40-летний теннисист не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу (13). Ранее швейцарский теннисист подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также Роджер сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.

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