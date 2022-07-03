Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он меня сбил». Сонего возмутился поведением Надаля в матче 3-го круга на Уимблдоне

«Он меня сбил». Сонего возмутился поведением Надаля в матче 3-го круга на Уимблдоне
Комментарии

54-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего остался недоволен поведением 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в матче третьего круга Уимблдона-2022.

Надаль подозвал Сонего к сетке в конце третьего сета и попросил его перестать так долго стонать после ударов.

«Игрок не должен подзывать соперника к сетке. Нельзя так делать на Уимблдоне.

Надалю нужно было просто поговорить с судьёй на вышке. Он меня сбил», — приводит слова Сонего Daily Mail.

В четвёртом круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Новость по теме
Надаль был недоволен продолжительными стонами Сонего во время матча на Уимблдоне-2022
Только 7 теннисистов из топ-20 ATP бьются за трофей! Турнирные расклады и сетка Уимблдона Только 7 теннисистов из топ-20 ATP бьются за трофей! Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Джокович не может сделать батут для своего сына

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022