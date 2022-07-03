«Он меня сбил». Сонего возмутился поведением Надаля в матче 3-го круга на Уимблдоне

54-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего остался недоволен поведением 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в матче третьего круга Уимблдона-2022.
Надаль подозвал Сонего к сетке в конце третьего сета и попросил его перестать так долго стонать после ударов.
«Игрок не должен подзывать соперника к сетке. Нельзя так делать на Уимблдоне.
Надалю нужно было просто поговорить с судьёй на вышке. Он меня сбил», — приводит слова Сонего Daily Mail.
В четвёртом круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.
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