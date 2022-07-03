Халеп — о победе над Фрех: стараюсь играть более агрессивно и настраиваю себя на это

Румынская теннисистка Симона Халеп (18-я в рейтинге WTA) прокомментировала свою сокрушительную победу за 66 минут над полькой Магдаленой Фрех (92-я в рейтинге WTA) в рамках третьего круга Уимблдона.

«Я рада этому. Я просто пытаюсь играть более агрессивно и настраиваю себя на это. Поэтому я довольна — это был хороший матч», — приводит слова Симоны Халеп WTA Tennis.

Халеп одолела соперницу со счётом 6:4, 6:1. В следующем раунде Симона сразится с испанкой Паулой Бадосой (4-я в рейтинге WTA).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил рекордные £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Симона Халеп является победительницей Уимблдона-2019, где обыграла в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.