Елена Остапенко проиграла 103-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона-2022

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться в четвертьфинал Уимблдона-2022.
В матче четвёртого круга Остапенко (12) в упорной борьбе проиграла представительнице Германии, 103-й ракетке мира Татьяне Марии со счётом 7:5, 5:7, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Марии — девять эйсов, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.
Отметим, что Татьяне Марии во второй партии удалось отыграть два матчбола.
За выход в полуфинал 34-летняя немка сразится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Юле Нимайер (Германия).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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