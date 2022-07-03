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Елена Остапенко проиграла 103-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона-2022

Елена Остапенко проиграла 103-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона-2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга Остапенко (12) в упорной борьбе проиграла представительнице Германии, 103-й ракетке мира Татьяне Марии со счётом 7:5, 5:7, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Марии — девять эйсов, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Отметим, что Татьяне Марии во второй партии удалось отыграть два матчбола.

За выход в полуфинал 34-летняя немка сразится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Юле Нимайер (Германия).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 15:05 МСК
Татьяна Мария
103
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7
7 		5 5
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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