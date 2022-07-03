Остапенко освистали после матча с Марией на Уимблдоне. В ответ она бросила бутылкой в стул

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сдержала эмоций после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2022.
Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» на траве Остапенко (12), упустив два матчбола, проиграла представительнице Германии, 103-й ракетке мира Татьяне Марии со счётом 7:5, 5:7, 5:7.
После завершения матча британские трибуны освистали Остапенко, Елена в ответ бросила бутылкой в стул, из-за чего тот упал.
Отметим, что в последнем гейме Остапенко получила предупреждение за брошенную в корт ракетку, а по ходу всего матча часто кричала в сторону своей ложи.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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