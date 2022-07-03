«Вы вообще за меня не болеете». Елена Остапенко по ходу 3-го сета кричала на свою команду

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко кричала на членов своей команды по ходу третьей партии матча четвёртого круга Уимблдона-2022.

Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» на траве Остапенко (12), упустив два матчбола, проиграла представительнице Германии, 103-й ракетке мира Татьяне Марии со счётом 7:5, 5:7, 5:7.

В ложе Остапенко находились её мама Елена Яковлева и тренер. При счёте 2:1 в третьем сете Остапенко сказала команде: «Вы вообще за меня не болеете, идите нафиг отсюда». При этом позже она регулярно просила людей в своей ложе «закрыть рты».

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.