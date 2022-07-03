Мария — о победе над Остапенко: у меня есть вера в то, что могу сделать что-то уникальное

Немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала трудную победу над латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

«Всегда есть вера в то, что я могу сделать что-то уникальное. Поэтому я вернулась после первого сета и вернулась после второго. Если бы не было веры в то, что я могу делать эти вещи, тогда меня бы здесь не было.

Боже мой, какая удивительная толпа. Они верили в меня, поэтому я верю в себя. Я сказала себе: «Просто продолжай»

Я так горжусь тем, что я мама. Это лучшее, что есть в мире. Я люблю своих двоих детей. Это делает их особенными», — сказала Татьяна Мария на послематчевом интервью.

Татьяна Мария одолела соперницу со счётом 7:5, 5:7, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. В четвертьфинале Татьяна встретится с соотечественницей Юле Нимайер.