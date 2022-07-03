Федерер, Лэйвер, Хингис, Хьюитт и другие легенды пришли на юбилей главного корта Уимблдона

Организаторы Уимблдона провели впечатляющую церемонию в честь 100-летия Центрального корта.

Турнир пригласил на празднование большое количество чемпионов соревнований в Лондоне в одиночном разряде. Ведущие приглашали на корт легендарных теннисистов согласно количеству их побед. Последним на Центральный корт вышел восьмикратный чемпион, швейцарец Роджер Федерер.

Среди прочих в церемонии приняли участие Билли Джин Кинг, Род Лэйвер, Винус Уильямс, Ллейтон Хьюитт, Энди Маррей, Анжелика Кербер, Симона Халеп, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Петра Квитова, Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Мартина Хингис, Крис Эверт, Марион Бартоли и Джон Макинрой.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Отметим, что действующим чемпионом Уимблдона у мужчин является Джокович, у женщин — завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.