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Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022

Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022, одержав победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

Жабер одержала победу со счётом 7:6 (11:9), 6:4. Поединок продлился 1 час 46 минут. На счету Мертенс два эйса, ни одной двойной ошибки и три брейк-пойнта из семи возможных. Онс Жабер выполнила пять подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из шести.

Соперницей Жабер в четвертьфинале станет чешка Мари Боузкова, которая, в свою очередь, обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 7:5, 6:2.

Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Напомним, решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании теннисисты из России и Беларуси были отстранены от участия в Уимблдоне-2022.

Уимблдон (ж). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Элисе Мертенс
31
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 9 		4  
7 11 		6  
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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