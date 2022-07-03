Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022, одержав победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

Жабер одержала победу со счётом 7:6 (11:9), 6:4. Поединок продлился 1 час 46 минут. На счету Мертенс два эйса, ни одной двойной ошибки и три брейк-пойнта из семи возможных. Онс Жабер выполнила пять подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из шести.



Соперницей Жабер в четвертьфинале станет чешка Мари Боузкова, которая, в свою очередь, обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 7:5, 6:2.



Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Напомним, решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании теннисисты из России и Беларуси были отстранены от участия в Уимблдоне-2022.