Жабер призналась, что ей пришлось очень сложно в поединке с Элисе Мертенс

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала свою победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс в рамках четвёртого круга Уимблдона-2022.

«Она (Элисе Мертенс) действительно великий противник. Никогда не бывает легко играть с ней. Мне пришлось сложно, очень сложно. Я не могла себе представить, что сыграю против неё три сета!

Надеюсь, я смогу продолжить серию. Я люблю играть на траве. Мне нравится связь между природой и мной. Надеюсь, это может продолжаться до финала», — приводит слова Жабер WTA Tennis.

Соперницей Жабер в четвертьфинале станет чешка Мари Боузкова, которая, в свою очередь, обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 7:5, 6:2.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.