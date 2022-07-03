Жабер призналась, что ей пришлось очень сложно в поединке с Элисе Мертенс

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала свою победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс в рамках четвёртого круга Уимблдона-2022.
«Она (Элисе Мертенс) действительно великий противник. Никогда не бывает легко играть с ней. Мне пришлось сложно, очень сложно. Я не могла себе представить, что сыграю против неё три сета!
Надеюсь, я смогу продолжить серию. Я люблю играть на траве. Мне нравится связь между природой и мной. Надеюсь, это может продолжаться до финала», — приводит слова Жабер WTA Tennis.
Соперницей Жабер в четвертьфинале станет чешка Мари Боузкова, которая, в свою очередь, обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 7:5, 6:2.
Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 3 июля 2022
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