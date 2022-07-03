Маттео Берреттини вернулся к тренировкам после перенесённого COVID-19

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в своих соцсетях выложил пост, в котором сообщил фанатам о том, что он здоров и вернулся к тренировкам.
Фото: соцсети Маттео Берреттини
«В форме, здоров, вернулся к тренировкам. Всем спасибо за сообщения на прошлой неделе. Это очень много для меня значит», — написал Маттео Берреттини у себя в социальных сетях.
Напомним, Берреттини был вынужден сняться с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на COVID-19. До этого он выиграл два турнира на траве: в Штутгарте и Лондоне. Маттео в прошлом году дошёл до финала Уимблдона, проиграв в решающем матче сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (7:4), 6:4 ,6:4, 6:3, и считался одним из главных фаворитов этого турнира.
Из-за COVID-19 с Уимблдона-2022 также снялись испанец Роберто Баутиста-Агут и хорват Марин Чилич.
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