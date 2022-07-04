Новак Джокович стал четвёртым в истории по продолжительности победной серии на траве
Поделиться
Победа над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном стала для серба Новака Джоковича 25-й кряду на траве, что является четвёртым показателем в истории.
Особенность достижения Новака в том, что все его победы на траве были на Уимблдоне. На Уимблдоне 2018, 2019 и 2022 годов у серба по семь побед (в каждом из годов он становился победителем турнира), на Уимблдоне-2022 у Джоковича пока что четыре победы. Получается, что обновить свой рекорд Джокович может уже в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером.
Абсолютный рекорд по победной серии на траве принадлежит шведу Бьорну Боргу (41 победа), за ним идёт швейцарец Роджер Федерер (40 побед), и ближайшей целью Новака является американец Пит Сампрас (31 победа).
Новость по темеНовак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, где сразится с Янником Синнером
Комментарии
- 4 июля 2022
-
01:33
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
-
00:15
- 3 июля 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:32
-
23:28
-
23:14
-
23:14
-
22:43
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28
-
20:03
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
17:48
-
17:19
-
17:19
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:31
-
15:13
-
14:35
-
14:00
-
13:05
Партнерский контент