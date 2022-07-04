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Новак Джокович стал четвёртым в истории по продолжительности победной серии на траве

Новак Джокович стал четвёртым в истории по продолжительности победной серии на траве
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Победа над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном стала для серба Новака Джоковича 25-й кряду на траве, что является четвёртым показателем в истории.

Особенность достижения Новака в том, что все его победы на траве были на Уимблдоне. На Уимблдоне 2018, 2019 и 2022 годов у серба по семь побед (в каждом из годов он становился победителем турнира), на Уимблдоне-2022 у Джоковича пока что четыре победы. Получается, что обновить свой рекорд Джокович может уже в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером.

Абсолютный рекорд по победной серии на траве принадлежит шведу Бьорну Боргу (41 победа), за ним идёт швейцарец Роджер Федерер (40 побед), и ближайшей целью Новака является американец Пит Сампрас (31 победа).

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