Джокович высказался о предстоящем матче с Синнером в четвертьфинале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Италии Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Он сильно взрослеет на большой арене. Я думаю, что он не испытывает слишком большого давления. Он очень солидный игрок. Он отлично владеет каждым ударом в его игре: подача, ответный удар, удар справа, удар слева. Он постоянно оказывает давление на соперников. Я как бы вижу частичку себя в его игре, то как он играет с задней части корта, нанося удары слева, постоянно оставаясь на задней линии и пытаясь оказать давление на соперников», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Матч между Джоковичем и Синнером в четвертьфинале Уимблдона состоится 5 июля.