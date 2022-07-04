Джокович высказался о предстоящем матче с Синнером в четвертьфинале Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Италии Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.
«Он сильно взрослеет на большой арене. Я думаю, что он не испытывает слишком большого давления. Он очень солидный игрок. Он отлично владеет каждым ударом в его игре: подача, ответный удар, удар справа, удар слева. Он постоянно оказывает давление на соперников. Я как бы вижу частичку себя в его игре, то как он играет с задней части корта, нанося удары слева, постоянно оставаясь на задней линии и пытаясь оказать давление на соперников», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Матч между Джоковичем и Синнером в четвертьфинале Уимблдона состоится 5 июля.
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