Ига Свёнтек опубликовала первый пост после вылета с Уимблдона в третьем круге
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала пост после вылета с третьего круга Уимблдона, где она уступила представительнице Франции Ализе Корне.
«И это подведение итогов — травяной сезон для меня закончился, и в некотором роде закончился один из самых напряженных, сложных и захватывающих периодов в моей карьере.
Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, и вы останетесь со мной даже без серии и рекордов. Я многому научилась и не могу дождаться, чтобы работать ещё усерднее, чтобы стать лучшим игроком и лучшим спортсменом. Но сейчас? Пришло время перезагрузиться и отдохнуть», — написана Свёнтек в своей социальной сети.
Отметим, после этого матча представительница Польши прервала 37-матчевую победную серию.
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