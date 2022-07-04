Карлос Алькарас обратился к Яннику Синнеру после поражения на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 13-му номеру рейтинга ATP, итальянцу Яннику Синнеру. Вчера, 3 июля, Алькарас со счётом 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 проиграл Синнеру в четвёртом круге Уимблдона.

«Янник играл лучше и заслужил это. Желаю удачи в оставшейся части турнира, Янник!

Я вернусь домой, чтобы поработать, прибавить и получить возможность насладиться такими моментами, как этот», — написал Карлос в своих социальных сетях.

За путёвку в полуфинал Уимблдона 20-летний Синнер сразится с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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