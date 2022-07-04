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На Уимблдоне обратились к Иге Свёнтек, которая проиграла в третьем круге

На Уимблдоне обратились к Иге Свёнтек, которая проиграла в третьем круге
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Пресс-служба Уимблдона оставила комментарий под постом в социальных сетях первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек. Ранее Свёнтек, которая проиграла 37-й ракетке мира Ализе Корне (Франция) в третьем круге турнира, написала: «И это подведение итогов — травяной сезон для меня закончился, и в некотором роде закончился один из самых напряженных, сложных и захватывающих периодов в моей карьере. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, и вы останетесь со мной даже без серии и рекордов. Я многому научилась и не могу дождаться, чтобы работать ещё усерднее, чтобы стать лучшим игроком и лучшим спортсменом. Но сейчас? Пришло время перезагрузиться и отдохнуть».

«Увидимся в 2023-м, Ига!» — отмечается в комментарии пресс-службы Уимблдона.

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