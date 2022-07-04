Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матс Виландер отреагировал на слова Надаля, назвавшего Федерера величайшим соперником

Матс Виландер отреагировал на слова Надаля, назвавшего Федерера величайшим соперником
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил слова 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Ранее Надаль сказал, что считает 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера своим величайшим соперником.

По словам Виландера, ему понятно, почему Надаль так сказал, но при этом 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович представляется ему более сложным соперником для Рафаэля.

«Он [Надаль] был первым, кто действительно бросил вызов Роджеру. На протяжении нескольких лет у них было удивительное соперничество. Затем, конечно, появился Новак Джокович. Новак, вероятно, был более сложным противником Надаля.

Я полностью понимаю, что он говорит. Должно быть, безумно здорово играть против Роджера Федерера, если чувствуешь, что у тебя есть шанс на победу», — приводит слова Виландера Eurosport.

Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль. Рафу может остановить лишь коронавирус Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль. Рафу может остановить лишь коронавирус

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022