Матс Виландер отреагировал на слова Надаля, назвавшего Федерера величайшим соперником

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил слова 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Ранее Надаль сказал, что считает 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера своим величайшим соперником.

По словам Виландера, ему понятно, почему Надаль так сказал, но при этом 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович представляется ему более сложным соперником для Рафаэля.

«Он [Надаль] был первым, кто действительно бросил вызов Роджеру. На протяжении нескольких лет у них было удивительное соперничество. Затем, конечно, появился Новак Джокович. Новак, вероятно, был более сложным противником Надаля.

Я полностью понимаю, что он говорит. Должно быть, безумно здорово играть против Роджера Федерера, если чувствуешь, что у тебя есть шанс на победу», — приводит слова Виландера Eurosport.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: