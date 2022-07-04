Матс Виландер отреагировал на слова Надаля, назвавшего Федерера величайшим соперником

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил слова 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Ранее Надаль сказал, что считает 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера своим величайшим соперником.
По словам Виландера, ему понятно, почему Надаль так сказал, но при этом 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович представляется ему более сложным соперником для Рафаэля.
«Он [Надаль] был первым, кто действительно бросил вызов Роджеру. На протяжении нескольких лет у них было удивительное соперничество. Затем, конечно, появился Новак Джокович. Новак, вероятно, был более сложным противником Надаля.
Я полностью понимаю, что он говорит. Должно быть, безумно здорово играть против Роджера Федерера, если чувствуешь, что у тебя есть шанс на победу», — приводит слова Виландера Eurosport.
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