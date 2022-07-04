«Ни о чём для Уимблдона». Ольховский — о штрафе WTA в $ 1 млн за недопуск россиянок

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал новость о том, что WTA наложила штрафы общей суммой в $ 1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета из-за недопуска российских и белорусских спортсменок на Уимблдон.

«1 миллионов долларов — это вообще ни о чём для Уимблдона. Для организаторов это чисто символическая сумма. Однако то, что отстаивают права теннисистов, WTA уважение.

Они сказали, что если ты попадаешь на турнир, то турнир обязан дать возможность сыграть. WTA отстаивает эти интересы, даже несколько портя репутацию себе в глазах какой-то части населения. Это хорошее дело», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: