Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Плишкова показала фото в купальнике у бассейна

Каролина Плишкова показала фото в купальнике у бассейна
Комментарии

Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок в купальнике, сделанный у бассейна.

Фото: из личного архива каролины плишковой

30-летняя Каролина Плишкова — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2021), победительница 21 турнира WTA (из них 16 — в одиночном разряде), трёхкратная обладательница Кубка Федерации (2015-16, 2018) в составе национальной сборной Чехии, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2010).

Навратилова побеждала на Уимблдоне аж в 47 лет! Самые известные рекордсмены турнира Навратилова побеждала на Уимблдоне аж в 47 лет! Самые известные рекордсмены турнира

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022