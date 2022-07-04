Каролина Плишкова показала фото в купальнике у бассейна

Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок в купальнике, сделанный у бассейна.

Фото: из личного архива каролины плишковой

30-летняя Каролина Плишкова — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2021), победительница 21 турнира WTA (из них 16 — в одиночном разряде), трёхкратная обладательница Кубка Федерации (2015-16, 2018) в составе национальной сборной Чехии, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2010).

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: