Каролина Плишкова показала фото в купальнике у бассейна
Поделиться
Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок в купальнике, сделанный у бассейна.
Фото: из личного архива каролины плишковой
30-летняя Каролина Плишкова — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2021), победительница 21 турнира WTA (из них 16 — в одиночном разряде), трёхкратная обладательница Кубка Федерации (2015-16, 2018) в составе национальной сборной Чехии, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2010).
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
Комментарии
- 4 июля 2022
-
11:12
-
10:56
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:27
-
08:21
-
07:40
-
07:30
-
04:42
-
03:01
-
01:33
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
-
00:15
- 3 июля 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:32
-
23:28
-
23:14
-
23:14
-
22:43
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28
-
20:03
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
17:48
Партнерский контент