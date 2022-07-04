Daily Express: боссов Уимблдона разозлил крупный штраф от WTA за отстранение России

Руководители Уимблдона «разозлились», после того как WTA наложила штрафы общей суммой в $ 1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за недопуска российских и белорусских теннисисток на турнир. Об этом информирует Daily Express.

Ранее сообщалось, что LTA была оштрафована на $ 750 тыс., а AETLC — на $ 250 тыс. Также сообщалось, что оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах. Однако разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет организациям выбора.

Напомним, в мужском одиночном разряде действующим победителем Уимблдона является Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: