Новак Джокович обратился с просьбой к организаторам Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович попросил организаторов Уимблдона ставить матчи на центральном корте на более раннее время. По его словам, это нужно сделать с той целью, чтобы встречи не заканчивались слишком поздно.

«Я не вижу причин, по которым не может быть более раннего начала матчей, особенно сейчас, когда мы даём интервью на корте, чего не было несколько лет назад. Считаю, большинство игроков согласятся с тем, что мы все хотели бы, чтобы начало матча на Центральном корте было перенесено на более раннее время.

Если твой матч поставили последним на центральном корте, он закончится под крышей, а это меняет условия, стиль игры, то, как ты движешься по корту. В большинстве случаев это действительно получается турнир под крышей, если твой матч назначили последним на центральном или на первом корте», — приводит слова Джоковича Evening Standard.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: