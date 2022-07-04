Новак Джокович рассказал, как воспринял попытки сына копировать удар Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как отнёсся к тому, что его семилетний сын Стефан нарочно пытается скопировать форхенд 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля. Джокович несколько раз тренировался с сыном в ходе Уимблдона 2022 года.

По словам Новака, Стефан специально так делает.

«Ему нравится это делать. Ему нравится пугать меня на корте, делая такой замах. Он знает, что мне это не особенно нравится. Я стараюсь научить его заканчивать движение руки здесь, выше плеча», — приводит слова Новака Джоковича издание Daily Express.

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