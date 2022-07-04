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Сын Новака Джоковича помогает отцу готовиться к четвертьфиналу Уимблдона-2022

Сын Новака Джоковича помогает отцу готовиться к четвертьфиналу Уимблдона-2022
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Журналист Ник Маккарвел опубликовал в «Твиттере» милое видео, на котором сын сербского теннисиста Новака Джоковича Стефан помогает отцу готовиться к четвертьфинальному матчу на Уимблдоне-2022.

Ранее 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович вышел в четвертьфинальную стадию турнира, обыграв представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена (WC) со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. За путёвку в полуфинал действующий чемпион Новак сразится с 13-й ракеткой мира 20-летним итальянцем Янником Синнером (10).

Отметим, что в середине мая семилетний Стефан выиграл свой первый теннисный турнир – небольшие клубные соревнования в Сербии. В тот же день Джокович завоевал шестой трофей на «Мастерсе» в Риме (Италия).

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