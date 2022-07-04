Крис Хэмсворт: Надаль заслуживает того, чтобы стать супергероем Marvel

Австралийский актёр Крис Хэмсворт, наиболее известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel, высказался о перспективах 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля попробовать себя в роли супергероя в кино.
«Без всяких сомнений, он заслуживает того, чтобы стать супергероем Marvel. Он – стопроцентный супергерой», — приводит слова Хэмсворта Bola Vip.
36-летний Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» в этом году – Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». После выступления в Париже испанец взял паузу и прошёл радиочастотное лечение хронической травмы стопы.
В данный момент Надаль (2) выступает на Уимблдоне-2022, где сегодня, 4 июля, сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (21) за выход в четвертьфинал турнира.
- 4 июля 2022
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