Крис Хэмсворт: Надаль заслуживает того, чтобы стать супергероем Marvel

Австралийский актёр Крис Хэмсворт, наиболее известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel, высказался о перспективах 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля попробовать себя в роли супергероя в кино.

«Без всяких сомнений, он заслуживает того, чтобы стать супергероем Marvel. Он – стопроцентный супергерой», — приводит слова Хэмсворта Bola Vip.

36-летний Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» в этом году – Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». После выступления в Париже испанец взял паузу и прошёл радиочастотное лечение хронической травмы стопы.

В данный момент Надаль (2) выступает на Уимблдоне-2022, где сегодня, 4 июля, сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (21) за выход в четвертьфинал турнира.