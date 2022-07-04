Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц обыграл Каблера в четвёртом круге Уимблдона

Тейлор Фритц обыграл Каблера в четвёртом круге Уимблдона
Комментарии

14-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. В матче четвёртого круга Фритц уверенно обыграл представителя Австралии Джэйсона Каблера со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

За 2 часа 1 минуту Фритц выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Каблера три подачи навылет, шесть двойных ошибок и один брейк при пяти брейк-пойнтах.

Уимблдон (м). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 16:55 МСК
Джэйсон Каблер
99
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 4    
6 		6 6    
             
Тейлор Фритц
14
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

В четвертьфинале Уимблдона-2022 Тейлор Фритц сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Встреча соперников начнётся сегодня, 4 июля, в 20:30 мск.

Отметим, что по ходу турнира Фритц не проиграл ни одного сета. Он всухую выиграл у Лоренцо Музетти, Аластера Грея и Алекса Молчана.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022