Тейлор Фритц обыграл Каблера в четвёртом круге Уимблдона

14-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. В матче четвёртого круга Фритц уверенно обыграл представителя Австралии Джэйсона Каблера со счётом 6:3, 6:1, 6:4.



За 2 часа 1 минуту Фритц выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Каблера три подачи навылет, шесть двойных ошибок и один брейк при пяти брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Уимблдона-2022 Тейлор Фритц сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Встреча соперников начнётся сегодня, 4 июля, в 20:30 мск.

Отметим, что по ходу турнира Фритц не проиграл ни одного сета. Он всухую выиграл у Лоренцо Музетти, Аластера Грея и Алекса Молчана.