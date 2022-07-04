Кирьос — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: вечером обязательно выпью бокал красного вина!

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился планами на вечер после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Отметим, что по ходу матча Ника беспокоило плечо, он брал медицинский тайм-аут. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.

«Сегодня вечером обязательно выпью бокал красного вина!» — сказал Ник в интервью на корте.

После сегодняшнего матча австралиец повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.

Общий призовой фонд соревнований в Лондоне составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.