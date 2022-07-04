Легендарный Род Лэйвер высказался о шансах Ника Кирьоса на победу в Уимблдоне-2022

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер ответил, сможет ли его соотечественник 27-летний Ник Кирьос выиграть Уимблдон-2022. Сам Лэйвер выигрывал Уимблдон пять раз.

Ранее Кирьос вышел в четвертьфинал турнира, обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Отметим, что по ходу матча Ника беспокоило плечо, он брал медицинский тайм-аут. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.

«У него, безусловно, есть для этого талант. Но мне интересно, сможет ли он держать себя в руках», — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.

После сегодняшнего матча Кирьос повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.