Легендарный Род Лэйвер высказался о шансах Ника Кирьоса на победу в Уимблдоне-2022
Поделиться
11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер ответил, сможет ли его соотечественник 27-летний Ник Кирьос выиграть Уимблдон-2022. Сам Лэйвер выигрывал Уимблдон пять раз.
Ранее Кирьос вышел в четвертьфинал турнира, обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Отметим, что по ходу матча Ника беспокоило плечо, он брал медицинский тайм-аут. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.
«У него, безусловно, есть для этого талант. Но мне интересно, сможет ли он держать себя в руках», — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.
После сегодняшнего матча Кирьос повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
19:34
-
19:04
-
19:02
-
18:50
-
18:39
-
18:39
-
18:02
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
16:30
-
15:49
-
14:28
-
14:03
-
13:41
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:07
-
11:12
-
10:56
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:27
-
08:21
-
07:40
-
07:30
-
04:42
-
03:01
-
01:33
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
Партнерский контент