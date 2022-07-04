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Халеп разгромила четвёртую ракетку мира Бадосу, отдав ей три гейма за всю игру

Халеп разгромила четвёртую ракетку мира Бадосу, отдав ей три гейма за всю игру
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла в четвертьфинал на Уимблдоне-2022.

В матче четвёртого круга Халеп, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу Испании четвёртую ракетку мира Паулу Бадосу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Халеп три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы один эйс, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Уимблдон (ж). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп

В следующем раунде Халеп сразится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

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