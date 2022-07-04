Халеп разгромила четвёртую ракетку мира Бадосу, отдав ей три гейма за всю игру

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла в четвертьфинал на Уимблдоне-2022.
В матче четвёртого круга Халеп, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу Испании четвёртую ракетку мира Паулу Бадосу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Халеп три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы один эйс, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
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В следующем раунде Халеп сразится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 4 июля 2022
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