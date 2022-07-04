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44-я ракетка мира Айла Томлянович пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022

44-я ракетка мира Айла Томлянович пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022
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44-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022. Айла второй год подряд доходит до данной стадии на Уимблдоне.

В матче четвёртого круга Томлянович обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Томлянович три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 15. На счету Корне ни одного эйса, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

Отметим, что ранее Корне сенсационно выбила из сетки первую ракетку мира польку Игу Свёнтек, прервав её 37-матчевую беспроигрышную серию.

В четвертьфинальном раунде Томлянович предстоит встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17).

Уимблдон (ж). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 18:00 МСК
Ализе Корне
37
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Айла Томлянович
44
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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