44-я ракетка мира Айла Томлянович пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022

44-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2022. Айла второй год подряд доходит до данной стадии на Уимблдоне.
В матче четвёртого круга Томлянович обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Томлянович три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 15. На счету Корне ни одного эйса, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.
Отметим, что ранее Корне сенсационно выбила из сетки первую ракетку мира польку Игу Свёнтек, прервав её 37-матчевую беспроигрышную серию.
В четвертьфинальном раунде Томлянович предстоит встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17).
- 4 июля 2022
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