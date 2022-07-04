Анисимова в двух сетах обыграла Тан и вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Халеп

25-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал на Уимблдоне-2022.



В матче четвёртого круга Анисимова обыграла представительницу Франции 115-ю ракетку мира Армони Тан со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Анисимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Тан два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде Анисимова сразится с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая выигрывала Уимблдон в 2019 году.



Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.