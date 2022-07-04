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Анисимова в двух сетах обыграла Тан и вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Анисимова в двух сетах обыграла Тан и вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Халеп
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25-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал на Уимблдоне-2022.

В матче четвёртого круга Анисимова обыграла представительницу Франции 115-ю ракетку мира Армони Тан со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Анисимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Тан два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Уимблдон (ж). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 19:20 МСК
Аманда Анисимова
25
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Армони Тан
115
Франция
Армони Тан
А. Тан

В следующем раунде Анисимова сразится с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая выигрывала Уимблдон в 2019 году.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

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