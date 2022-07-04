Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Четвертьфиналистка Уимблдона Рыбакина высказалась об отсутствии российских спортсменок

Четвертьфиналистка Уимблдона Рыбакина высказалась об отсутствии российских спортсменок
Комментарии

23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала ситуацию с недопуском российских и белорусских теннисисток. Отметим, что Елена родилась в Москве, но на протяжении четырёх лет представляет на турнирах Казахстан.

«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но всё равно будут очень хорошие матчи.

Надеюсь, в следующем году всё будет иначе и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году всё будет как раньше», – цитирует Рыбакину Sports.ru со ссылкой на трансляцию матча.

Напомним, Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/4 финала она сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022