Четвертьфиналистка Уимблдона Рыбакина высказалась об отсутствии российских спортсменок

23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала ситуацию с недопуском российских и белорусских теннисисток. Отметим, что Елена родилась в Москве, но на протяжении четырёх лет представляет на турнирах Казахстан.



«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но всё равно будут очень хорошие матчи.

Надеюсь, в следующем году всё будет иначе и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году всё будет как раньше», – цитирует Рыбакину Sports.ru со ссылкой на трансляцию матча.

Напомним, Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/4 финала она сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.