Четвертьфиналистка Уимблдона Рыбакина высказалась об отсутствии российских спортсменок
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23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала ситуацию с недопуском российских и белорусских теннисисток. Отметим, что Елена родилась в Москве, но на протяжении четырёх лет представляет на турнирах Казахстан.
«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но всё равно будут очень хорошие матчи.
Надеюсь, в следующем году всё будет иначе и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году всё будет как раньше», – цитирует Рыбакину Sports.ru со ссылкой на трансляцию матча.
Напомним, Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/4 финала она сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
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