Организаторы Уимблдона подали апелляцию на штраф WTA за отстранение российских игроков
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Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон рассказала о подаче апелляции на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) наложить штраф на организацию из-за недопуска российских и белорусских спортсменов до Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса была оштрафована на $ 750 тыс., а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на $ 250 тыс.
«Мы подали апелляцию. Это предмет судебного разбирательства. Уимблдон и LTA — отдельные организации, поэтому нас оштрафовали отдельно и мы рассматриваем это тоже отдельно», — цитирует Болтон The Guardian.
Напомним, разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет организациям выбора.
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