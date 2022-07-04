Кирьос: когда-то меня забирали утром из паба, чтобы я успел сыграть с Надалем на Уимблдоне

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о сложном этапе в своей карьере.

«В моей карьере был момент, когда агент забирал меня из паба в четыре часа утра, чтобы я успел сыграть с Надалем во втором раунде на центральном корте. На агенте лица не было. Я прошёл долгий путь, это точно. Я сильно изменился в этом отношении. У меня появились правильные ежедневные привычки, у меня потрясающая команда поддержки. Мой физиотерапевт – один из лучших моих друзей. А ещё у меня самая лучшая девушка в мире. Когда вокруг тебя так много хороших людей, ты становишься лучше. Теперь я сижу здесь, я прошёл в четвертьфинал Уимблдона. Я очень доволен тем, чего достиг», — сказал Кирьос на послематчевой пресс-конференции.

Кирьос имел в виду матч с Надалем на Уимблдоне в 2019 году. Тогда Ник проиграл Рафаэлю со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).