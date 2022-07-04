Надаль проводит 350-й матч на турнирах «Большого шлема»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в эти минуты проводит матч 1/8 финала Уимблдона-2022 с Ботиком ван де Зандсхулпом. Эта встреча стала для испанца 350-й в карьере на турнирах «Большого шлема».
На данный момент Надаль ведёт по сетам со счётом 6:4, 6:2. В третьем сете счёт 4:2 в пользу Надаля.
Среди мужчин больше матчей провели только Новак Джокович и Роджер Федерер. У серба 378 игр, у швейцарца – 429. Остальные теннисисты провели менее трёхсот игр.
Напомним, за 349 матчей Надаль одержал 308 побед.
Отметим, что испанец является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».
Победитель матча Надаль – ван де Зандсхулп встретится с Тейлором Фритцем в 1/4 финала.
- 4 июля 2022
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