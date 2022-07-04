Ник Кирьос пришёл на пресс-конференцию с банкой Coca-Cola
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40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пришёл на пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2022 с банкой Coca-Cola Zero.
В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Отметим, что по ходу матча Ника беспокоило плечо, он брал медицинский тайм-аут. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.
После сегодняшнего матча австралиец повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом, и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».
Общий призовой фонд соревнований в Лондоне составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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