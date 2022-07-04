36-летний Рафаэль Надаль одержал убедительную победу в 1/8 финала Уимблдона-2022
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, который проходит без начисления рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.
В матче четвёртого круга Надаль (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Надаль девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету ван де Зандсхулпа 11 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За путёвку в полуфинал 36-летний Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем (11), который является единственным игроком в сетке, не проигравшим пока ни одного сета.
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