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36-летний Рафаэль Надаль одержал убедительную победу в 1/8 финала Уимблдона-2022

36-летний Рафаэль Надаль одержал убедительную победу в 1/8 финала Уимблдона-2022
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, который проходит без начисления рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.

В матче четвёртого круга Надаль (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Надаль девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету ван де Зандсхулпа 11 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За путёвку в полуфинал 36-летний Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем (11), который является единственным игроком в сетке, не проигравшим пока ни одного сета.

Уимблдон (м). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 20:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
25
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 6 6    
6 		6 7 8    
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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