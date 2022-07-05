Виландер ответил, способен ли Синнер навязать борьбу Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от матча действующего чемпиона, серба Новака Джоковича с 20-летним итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2022.

«Не уверен, что у Янника есть та мощь, которая могла бы побеспокоить Новака. У него её достаточно, чтобы обыграть Иснера и Алькараса, а также Джоковича на грунте в Мадриде.

Пять сетов на Центральном корте с Джоковичем. Ты должен быть очень хорош. Ты должен набирать очки всеми возможными способами, потому что против Новака недостаточно сильно бить по мячу. Нужно больше, чтобы иметь шансы на победу. Уверен, что Янник попытается смутить, нарушить ритм Новака подачей или ударами с лёта.

Но, в целом, скорее всего, это будет матч, в котором Новак будет лучше в большинстве вещей. Синнер так хорошо прогрессировал с каждым матчем здесь, и, возможно, он удивит Новака.

Мы знаем, что Синнер будет защищаться большую часть времени, но очень маловероятно, что это продлится пять сетов. При этом я удивлюсь, если он не заберёт хотя бы сет», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.