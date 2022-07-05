«На моём лице написано всё». Симона Халеп выложила фото после выхода в 1/4 Уимблдона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Халеп обыграла четвёртую ракетку мира Паулу Бадосу (Испания) со счётом 6:1, 6:2.

«На моём лице написано всё. Было так здорово сыграть на центральном корте Уимблдона!» — написала Халеп, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива симоны халеп

В четвертьфинале Симона Халеп сразится с Амандой Анисимовой (США), которая в 1/8 финала обыграла француженку Армони Тан. Действующей чемпионкой Уимблдона является Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

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