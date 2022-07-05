18-летняя Кори Гауфф описала Роджера Федерера одним словом
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одним словом описала 20-кратного победителя мэйджоров, швейцарца Роджера Федерера. Гауфф оставила комментарий под одним из постов Федерера в социальных сетях.
«Икона», — написала Кори.
40-летний Роджер Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарский теннисист подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также Роджер сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
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