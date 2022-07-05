Эжени Бушар показала фотографии в красном купальнике на пляже

Финалистка Уимблдона 2014 года, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные на пляже. Эжени одета в красный купальник.

«С днём Канады», — подписала она снимки. День Канады отмечается 1 июля.

Фото: из личного архива эжени бушар

Фото: из личного архива эжени бушар

Фото: из личного архива эжени бушар

Напомним, ранее Бушар решила пропустить Уимблдон, поскольку турнир лишили рейтинговых очков — из-за того, что организаторы решили отстранить россиян и белорусов.

Последний матч Эжени Бушар провела в марте 2021 года. На турнире WTA-250 в Гвадалахаре она дошла до финала, а на следующей неделе в Монтеррее проиграла в первом круге. Тогда она получила травму плеча и в июне прошлого года была прооперирована.

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