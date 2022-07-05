Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 5 июля
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Сегодня, 5 июля, на Уимблдоне состоятся первые четвертьфинальные матчи в мужском и в женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание встреч.
Мужской одиночный разряд. 1/4 финала (время — мск, не ранее)
15:30 — Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10)
16:30 — Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Британия, 9)
Женский одиночный разряд. 1/4 финала (время — мск, не ранее)
15:00 — Татьяна Мария (Германия) — Юле Нимайер (Германия)
17:30 — Мари Боузкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 3)
Напомним, в мужском одиночном разряде действующим победителем является серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.
Также посмотрите видео, как Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:
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